Van Ammelrooy over Weinstein: Hij moet op z'n lazer krijgen

Willeke van Ammelrooy is niet verbaasd over het verhaal rond de Amerikaanse producent Harvey Weinstein, die beschuldigd wordt van jarenlange seksuele intimidatie. ,,Het is van alle tijden”, zegt de actrice die het zelf meemaakte. Niet bij Weinstein, wel bij een collega.

Het gebeurt begin jaren 80 in New York. Willeke van Ammelrooy is in de race voor een Amerikaanse film. Ze zoeken een actrice, groot van stuk en sexy, en het personage ‘moest van een andere planeet komen’, zegt de actrice nu. ,,Het moest een onbekende vrouw zijn. Nou, niemand kende mij, dus…”

Van Ammelrooy, de 30 gepasseerd, leest het script, spreekt met betrokkenen en laat zich informeren over haar Engels (‘Was dat goed genoeg?’). ,,Ik moest alleen nog even bij de producent komen, een beroemde producent”, herinnert de 73-jarige actrice zich. ,,Het was een heel hoog gebouw. We zijn in zo’n kantoortje. Hij doet de gordijntjes dicht, haalt zijn piemel tevoorschijn en zegt: maak ‘m eens groot. Nou, toen dacht ik bij mezelf: oh, dat is toch waar hier.”

Willeke van Ammerooy staat niet te kijken van de beschuldigingen aan het adres van Harvey Weinstein, één van de meest succesvolle producenten in de geschiedenis. Niet dat ze hem persoonlijk kent, maar ‘dit is van alle tijden’, benadrukt ze. Weinstein, betrokken bij onder meer The English Patient, Pulp Fiction en Shakespeare in Love, werd afgelopen weekend ontslagen door de filmmaatschappij die hij mede heeft opgezet. Hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, onder meer door oud-medewerksters en actrices. De New York Times bracht het balletje aan het rollen. Volgens de krant hadden actrices Ashley Judd en Rose McGowan een ongewenste seksuele ervaring met Weinstein, die zijn excuses aanbood. ,,In de jaren 60 en 70 waren de regels over gedrag en werkplekken anders. Dat was de cultuur toen”, zei de producent die beloofde in therapie te gaan. Weinstein gold jarenlang gold als een van de machtigste mannen van Hollywood en werd door veel acteurs en actrices op handen gedragen.

Bij de uitreiking van de Golden Globes in 2012 noemde Meryl Streep hem nog gekscherend ‘God’. De 68-jarige actrice gaf gisteren een verklaring in The Huffington Post. ,,Niet iedereen wist ervan. Harvey steunde mijn werk. Hij dreef mij soms tot razernij, maar was altijd respectvol in zijn samenwerking met mij en anderen”, zei Streep, die zijn gedrag veroordeelde: ,,Onvergeeflijk, maar misbruik van macht is een bekend verschijnsel.”

Macht

,,Triest en heel naar”, vervolgt Van Ammelrooy. ,,Er schijnt iets te gebeuren als mensen macht krijgen. Iets fouts. Op de toneelschool vroeger ging er al een verhaal rond van een groot acteur. Als jonge actrices voor het eerst met hem op toneel moesten, was het eerste wat hij zei: ‘Doe die rok eens omhoog.’ En die allereerste Nederlandse producent zal ik ook nooit meer vergeten. Of ik mijn jas wilde uittrekken. Toen wist ik het al. ‘U wilt gewoon mijn borsten zien’, zei ik. ‘Kijken hoe groot ze zijn. Nou, ze zijn groot, daaaag.’ Vreselijk hoe je je dan voelt.”