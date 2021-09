Vampierendrama Post Mortem komt net niet tot zijn recht

Belgische actrice maakt indruk in Venetië, maar gesprek gaat vooral over haar doorschij­nen­de jurk

8 september De Belgische actrice Salomé Dewaels (25) maakte op het filmfestival in Venetië indruk met haar acteerprestaties in de film Illusions perdues, maar in de Italiaanse stad wordt op dit moment vooral gesproken over de doorschijnende jurk waarmee ze verscheen op de rode loper. Het Amerikaanse blad Vanity Fair noemt het zelfs ‘de gewaagdste look van de editie 2021'.