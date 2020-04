Valsspelers bij Who Wants To Be A Millionaire: Van majoor tot een heus syndicaat

Wanneer Charles Ingram op 10 september 2001 de set van Who Wants To Be A Millionaire oploopt, staan de zenuwen strakgespannen. De dag daarvoor had hij zich met moeite een weg door de voorrondes gebaand en amper 4000 pond (4500 euro) opgehaald. Twee van zijn drie hulplijnen zijn al opgebruikt. Presentator Chris Tarrant heeft er dan ook weinig vertrouwen in dat Ingram, een majoor in het Britse leger, de hoofdprijs – 1 miljoen pond (1,15 miljoen euro) – binnen zal slepen.