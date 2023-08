Valse start voor nieuwe radiozender Giel Beelen: luisteraar hoort alleen ruis

Op de nieuwe radiozender Radio4all, waar Giel Beelen is aangesteld als creatief directeur, is alleen ruis te horen. De zender nam in de nacht van donderdag op vrijdag de FM-frequentie van muziekzender Sublime over, maar kreeg het radiostation niet op tijd opgezet.

Tijdens de radioveiling in juli kwam Radio4all (eerder Financial News Radio geheten) als één van de winnaars uit de bus. De nieuwkomer kocht voor 6,1 miljoen euro de FM-frequentie van muziekzender Sublime. Maar nu de overdracht in de nacht van donderdag op vrijdag heeft plaatsgevonden, hoort de luisteraar alleen ruis op 90.5/90.7 FM. De zender is stilgelegd.

Het nieuwe radiostation had ook tijdelijk een muziekplaylist kunnen uitzenden tót de programmering volledig rond was, maar dat kost maandelijks vele tienduizenden euro's aan muziekrechten en distributiekosten. Creatief directeur Giel Beelen laat via een instagrambericht weten dat hij liever een paar maanden uittrekt voor de bouw van een nieuw radiostation dan te kiezen voor een lapmiddel.

‘Radiolaboratorium’

Hij wil een zender opzetten die openstaat voor iedereen die een eigen radioshow wil maken. Wie wordt uitgekozen voor een plek in het uitzendschema van Radio4all deelt mee in de advertentie-inkomsten. Beelen noemde het een openbaar ‘radiolaboratorium’. In de radiowereld klinkt veel kritiek: Radio4all zou door het stilleggen van de zender veel geld verliezen, dat ze niet zomaar terugverdient.

Robert-Jan van der Hoeven van zenderexploitant Broadcast Partners - verantwoordelijk voor het omzetten van de FM-frequenties - zegt de keuze te begrijpen. ,,Het produceren van een radioproduct op voldoende niveau is geen sinecure. Dat stamp je niet overnight uit de grond, hoewel de techniek voor de productie meteen beschikbaar zou kunnen zijn, wat ons betreft.”

Een tweede nieuwkomer in het radiolandschap is radiozender Joe, die sinds middernacht wél in de ether te horen is. Deze zender van DPG Media is te horen op 103.8/104.1 FM. De nieuwe radiozender werd gelanceerd met Something happened on the way to heaven van Phil Collins.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: