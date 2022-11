Vals alarm in Hellevoetsluis, maar met de stoomboot gaat het helemaal niet goed in het Sinterklaasjournaal

Paniek om niks, vandaag in het Sinterklaasjournaal . Hoewel het met de stoomboot niet helemaal goed lijkt te gaan. Zelfs Sinterklaas geeft de hoop op. En wie is toch dat ene lid van de brandweer?

Kas Overschot is vanavond de winnaar van de dag in het Sinterklaasjournaal. In Hellevoetsluis, waar verslaggever Rachel nog steeds op zoek is naar het mooiste plekje voor de intocht van zaterdag, grijpt Kas zijn kans. Als enorme fan van het Sinterklaasjournaal vuurt hij bij de molen allerlei weerspreuken af op Rachel, die er maar weinig van begrijpt. De dubbelganger van Stefano Keizers balt intussen zijn vuisten; hij heeft het toch maar mooi geflikt om op tv te komen.

Vals alarm

Over dubbelgangers gesproken: dat ene lid van de brandweer, dat lijkt toch verdacht veel op... we komen er straks wel op. Want het brandje dat geen vuurtje blijkt is vals alarm, paniek om niks. Heel wat minder goed gaat het intussen op de stoomboot, die onderweg is naar Nederland. Terwijl de hoofdpiet elke zak scant, krijgt hij opeens emmers water voor zijn scanner. Wat blijkt? De hele machinekamer is lek. De pieten proberen uit alle macht de subsidiekraan dicht te draaien, maar dat lost niets op. De ringslang aan de waterslang koppelen lukt evenmin.

Dan komt Sinterklaas de machinekamer binnen, de pieten schrikken zich een hoedje. ,,Volgens mij komt het niet meer goed met deze boot’’, zegt Sinterklaas. Maar als het niet goed komt met de boot, kan hij dan zaterdag wel in Nederland aankomen?

Oude auto

Terug naar Hellevoetsluis, waar de brandweer met een oude auto oefent voor de intocht van zaterdag. Een van de brandweerlieden stelt verslaggever Rachel gerust over die brandmelding, dat was allemaal ‘slap gelul’. Nu weten we het weer! Dat lid van de brandweer lijkt sprekend op Raven van Dorst. Benieuwd of die boot morgen nog niet is gezonken met al die lekkage.

