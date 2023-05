Vakbond scenarioschrijvers Hollywood kondigt staking aan, talkshows worden niet uitgezonden

Scenarioschrijvers in Hollywood leggen het werk vanaf dinsdag neer. De vakbond waarin zij verenigd zijn, de Writers Guild of America (WGA), heeft dat aangekondigd. De staking kan grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse film- en televisiewereld.

De schrijversbond onderhandelde al weken met studio’s en streamingdiensten als Netflix, Amazon, Disney, NBC en Sony over de salarissen en voorwaarden, maar kwam niet tot een akkoord. De producenten, verenigd in de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), deden naar eigen zeggen een “genereus aanbod” maar het was voor de 11.500 leden van de WGA niet voldoende.

Het is voor het eerst in vijftien jaar tijd dat de scenarioschrijvers massaal gaan staken. Grote film- en televisieproducties komen stil te liggen als er door de staking geen nieuwe scenario’s geschreven worden en geen aanpassingen kunnen worden gemaakt aan scripts van titels die al in productie zijn. Een aantal latenightshows, waaronder die van Stephen Colbert, Jimmy Kimmel en Jimmy Fallon, kondigden aan dat ze niet kunnen uitzenden als de schrijvers staken.

In een verklaring hekelt de WGA de ‘onwrikbare houding’ van de producenten tijdens de onderhandelingen.

