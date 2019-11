Vajén van den Bosch over nieuwe musicalrol: Ik wist niet of ik dit zou kunnen

De eerste geboortekaartjes en mailtjes over haar naam kwamen direct na haar doorbraak: Vajèn van den Bosch (21, vrouwelijke hoofdrolspeler in de nieuwe musical Kinky Boots) behoorde in 2012 tot de eerste finalisten van The Voice Kids. Natuurlijk werd ze daarna geroemd voor haar zangkunsten, maar ze kreeg ook heel veel reacties op haar bijzondere voornaam.



,,Van stellen die in verwachting waren van een dochter en haar Vajèn zouden noemen. Of die wilden weten wat mijn naam betekent. Het eerlijke antwoord: niets! Ik zeg altijd: mijn moeder heeft gescrabbeld en dit kwam er uit.’’



Het lettergoochelen van moeders is niet onopgemerkt gebleven: na het eerste seizoen van The Voice Kids nam de populariteit van de naam Vajèn enorm toe. In 2012 kwamen er 428 Vajèns bij in Nederland (in verschillende spellingsvarianten), terwijl die naam tot die tijd nauwelijks werd gegeven.



Van den Bosch: ,,Laatst lunchte ik met een Fayenne van 5 jaar oud. Haar moeder en ik kenden elkaar nog niet toen zij geboren werd, maar zij had mijn naam wel op televisie gehoord. Het is voor mij wel erg leuk om zo’n meisje te ontmoeten dat naar mij vernoemd is.’’



Dikke kans dat er de komende maanden weer heel wat Vajèns/Fayennes bijkomen, nu Van Den Bosch een voorname rol speelt in Kinky Boots – de musical die vanavond in première gaat in Amsterdam en op Broadway, in Londen en in Duitsland al erg goed ontvangen werd.



Vooral door de combinatie van lichtvoetig spel op een serieus en actueel thema: acceptatie en emancipatie van homo’s. Van den Bosch: ,,Kinky Boots draait vooral om zijn wie je wilt zijn en dat is natuurlijk een heel belangrijke boodschap. Tegelijkertijd is het een echte feelgood-show. Na de try-outs begreep ik van bezoekers dat ze zich hadden vermaakt en flink hadden gelachen, maar dat ze ook zeker wel iets hadden meegekregen. Als dat zo is, dan hebben we het goed gedaan.’’