Vader van Martijn Koning overleden: ‘Rust zacht lieve pa’

Martijn Koning: ‘Eén tumor teruggeko­men en weer weggehaald bij herstellen­de vader’

8 oktober Het was een maand geleden ‘misschien wel het tv-fragment van het jaar’: cabaretier Martijn Koning die met vader Bram te gast was in een uitzending van De Vooravond. Het stel vertelde over hun band en de kanker die Bram had. Stef Bos zong zijn evergreen Papa. Tranen gegarandeerd. Nu was Koning opnieuw te gast in het programma. De operatie is goed gegaan bij zijn vader, vertelde hij. ,,Helaas is vorige week wel één tumor teruggekomen.”