Vader Oscar is de ware held van TURN!

Geef maar toe: niks is op z’n tijd zo lekker als andere ouders affakkelen, al is het maar in gedachten. Omdat zij het natuurlijk compleet verkeerd doen en er allerlei kwalijke opvattingen op nahouden die bij jou niet eens in je hoofd opkomen. In dit kader is de documentaire TURN!, die gisteravond op NPO 2 werd uitgezonden, een regelrechte aanrader.



Daar zitten toch een stel vervelende, pusherige ouders in, onmensen bijna, die hun huilende 9-jarigen uitleveren aan een kille turntrainer die gewoon net iets harder doorduwt tijdens de split om de jonge spiertjes op te rekken. En dat vijftien uur per week, ten koste van verjaardagspartijtjes, speelafspraken en gewoon kind zijn. Met als doel: de nieuwe Epke worden. Je gilt als kijker nog net niet (of net wél) om de Kinderbescherming bij het zien van al die jochies die met lege blikken hun oefeningen doen. Is dit Nederland of het Oostblok in de jaren tachtig?