Vader multimiljonair Adele verdient dagelijks paar tientjes met koerierswerk

Mark Evans, de 55-jarige vader van de Britse superster Adele (30), blijkt in het dagelijkse leven pakjes rond te brengen in de stad Cardiff. Terwijl zijn wereldberoemde dochter naar schatting ruim 165 miljoen euro op de bank heeft staan, verdient Evans met zijn koerierswerk tussen de 50 en 100 euro per dag. De zangeres en haar vader zijn al sinds 2011 gebrouilleerd.

Volgens de Britse tabloid The Sun, die Mark Evans deze week aansprak tijdens zijn koerierswerk, baalt Adele's vader er flink van dat hij geen contact heeft met zijn gefortuneerde dochter. De twee kregen slaande ruzie toen Evans 8 jaar geleden in een interview vertelde dat zijn stelselmatige afwezigheid thuis - toen Adele aan het puberen was - vooral te maken had met haar ‘irritante liefdesleven' en gedrag’. Toen Adele dat hoorde reageerde ze stellig. ,,Hij zal me nooit meer zien”, aldus de hitvocaliste die tot op de dag van vandaag woord hield.

Mark Evans verliet zijn echtgenote Penny Adkins toen Adele 3 jaar was. Vervolgens was hij amper betrokken bij haar opvoeding. ,,Het contact was altijd marginaal”, vertelde Adele er eens over. Nadat de vader van Evans in 1999 overleed, zag hij zijn dochter drie jaar lang niet. Daar zei hij destijds over: ,,Ik dronk twee flessen vodka en acht biertjes per dag om het verdriet over mijn pa te dempen. In die jaren wilde ik niet dat mijn dochter me zo zou zien.”

Darmkanker

Tegen The Sun vertelde hij zich nog altijd een ‘slechte vader’ te voelen die veel spijt heeft van zijn levensstijl. Hij zou dolgraag zijn kleinzoon willen zien. ,,Ik denk dagelijks aan hem en wil als een normale opa een ijsje met hem kunnen eten.” Adele en haar man Simon Konecki (44) hebben één kind: zoontje Angelo (6). Of Evans’ pogingen om het contact met zijn beroemde dochter te herstellen, gaan lukken is de grote vraag. In 2013 negeerde ze haar vader toen hij moest worden geopereerd aan kwaadaardige darmkanker: de ziekte waar zijn vader aan overleed. Mark Evans stopte recent met zijn baan als loodgieter omdat het werk te zwaar voor hem werd. Het rondbrengen van pakjes bevalt hem kennelijk beter.

De Britse zangeres werd woensdag gespot bij een muziekstudio in New York. Adele probeerde fotografen te slim af te zijn door ‘onherkenbaar’ in zwarte regenjas, legging en met zonnebril snel naar binnen te vluchten, maar werd toch op de gevoelige plaat vastgelegd. Verschillende Amerikaanse media delen het kiekje. Al langer wordt gefluisterd dat ze bezig is met de opvolger van 25 uit 2015. De zangeres zou van plan zijn haar vierde plaat rond de kerst uit te brengen. Het zou het eerste album worden dat niet is vernoemd naar haar leeftijd. De zangeres zei eerder dat ze ‘gelooft in trilogieën’. ,,De volgende heet gewoon Adele.”