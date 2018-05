'Vader Meghan heeft spijt van paparazzi-foto's'

Familie onder grote druk

Het schandaal kwam aan het licht via het bedrijf CCT, dat de 'samenwerking' tussen Markle en de paparazzi-fotograaf vastlegde. Medewerkers van het bedrijf betrapten Meghans vader toen hij in een internetcafé een ontmoeting had met fotograaf Jeff Rayner. Een paar minuten later maakten de twee zich klaar voor een foto waarop Harry's aanstaande schoonvader lezend achter de computer te zien is, terwijl er een nieuwsbericht over Harry en Meghan op zijn scherm staat.