Vader en zoon Scholten van Aschat winnen Italiaanse prijs

recensie Sterk geacteerd rouwverwer­kings­dra­ma Zee van Tijd gaat steeds kunstmati­ger aanvoelen

Wanneer is er bij een film over rouwverwerking sprake van melodrama? Bij hoeveel huilbuien? En als rouw juist meer in stilte plaatsvindt en emoties minder expliciet worden geuit, heeft het dan nog zin er een film over te maken? Zee van Tijd, die het afgelopen Nederlands Film Festival opende en vanaf donderdag overal gaat draaien, worstelt dusdanig voelbaar met deze vragen – tandje terug, tandje erbij – dat het de kijkervaring een beetje in de weg zit.

13 oktober