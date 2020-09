Vader en zoon Hazes herenigd in Madame Tussauds

Empire-ac­teur Jussie Smollett vraagt om seponering rechtszaak

23 september De advocaten van Jussie Smollett hebben bij een rechtbank in Chicago het verzoek ingediend alle aanklachten tegen de acteur te seponeren. Volgens het juridische team van de Empire-ster beroept het OM zich op bewijsmateriaal dat eerder ongeldig is verklaard, zo meldt de New York Post.