Vader Dennis Weening plotseling overleden: ‘Hij was de sterkste en de stoerste’

De vader van Dennis Weening is overleden. In een emotionele post op Instagram neemt de 43-jarige presentator afscheid van ‘de sterkste en de stoerste vader die je maar kunt voorstellen.’ De vader van Dennis overleed afgelopen maandag. Hij is 72 jaar geworden.

Even twijfelde Dennis, bekend van Expeditie Robinson en ADHDennis, of hij het nieuws wel wilde delen met de rest van de wereld. Uiteindelijk besloot hij het toch te doen, omdat hij naar eigen zeggen zo trots op hem is.

‘Mijn vader was de sterkste en stoerste vader die je je maar kan voorstellen’, schrijft Dennis bij een foto van zijn vader. ‘Echt een Haagse timmerman die het tot hoofduitvoerder schopte. Maar ik ben vooral trots op je, omdat ik niemand ken die binnen 9 jaar zo veel ellende wist te overwinnen als jij.’

De vader van Dennis kreeg nogal wat voor zijn kiezen. ‘Het begon met kanker (Non Hodgkin) waar we zelfs samen voor op tv verschenen bij Sta op tegen Kanker’, aldus Dennis. ‘Dat overwon je, maar daarna kreeg je een hartaanval, hartfalen en 4 jaar geleden een herseninfarct. Toen moesten we volgens de artsen afscheid van je nemen. Je zou nooit meer dezelfde zijn. De helft van je hersens was zwart en de rechterhelft van je lijf verlamd. Maar toch kwam je bij. Alleen merkte je al snel dat je niet veel meer kon. Je keek ons teleurstellend aan, want dit was het laatste wat je wilde.’

Ontsnapt

Toen gebeurde er iets wat niemand meer voor mogelijk had gehouden; zijn vader wist te ‘ontsnappen’ uit het verzorgingstehuis en legde in zijn rolstoel maar liefst 5 kilometer af naar huis. ‘Toen de buurman aankwam lopen en jou zag zitten, wees je alleen maar naar de deur. Je wilde naar huis. We wisten niet wat we met je aan moesten, maar je wilde niet meer weg. En hulp had je ook niet nodig je kon het zelf wel. En hoe ongelofelijk het ook klinkt: je had gelijk.’

Zijn vader leerde zichzelf lopen en hij kon ook zijn armen weer gebruiken. ‘Je leerde jezelf schrijven en tekenen met links en zelfs fietsen. Alleen praten bleef moeilijk. Maar behalve dat, werd je de allerliefste versie van jezelf. Elke dag zag je als een overwinning. En zelfs de huisarts noemde je een medisch wonder.’

Twee weken geleden ging het plots slechter, vertelt Dennis. ‘Toen gaf je lichaam het ineens op. Je hebt gestreden als niemand anders die ik ken. En daarom deel ik dit met de hele wereld. Omdat iedereen dus mag weten hoe trots ik op je ben. Om te zeggen hoeveel ik en de meisjes je gaan missen en hoeveel we van je houden. Iedereen zegt dat het verdriet minder wordt met de dagen. Maar het gemis zeker niet’, besluit de presentator.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.