Vader Avicii: Mijn zoon was niet van plan zelfmoord te plegen

Tim Bergling, beter bekend onder zijn artiestennaam Avicii, beëindigde in april van het afgelopen jaar op 28-jarige leeftijd zijn leven in Oman. Met zijn vader had hij vaak lange gesprekken over zijn mentale gezondheid en de drukke tourschema's die zijn tol eisten een jaar voor zijn dood. Hij had moeite zijn leven op orde te houden, angst voor het podium en kampte met verslavingen en depressies. ,,Altijd als hij zichzelf in een moeilijke situatie bevond, dan belde hij mij‘’, zegt zijn vader nu. ,,We spraken veel over zijn gedachtes over het leven, over meditatie en over liefde. We konden vaak meer dan een uur met elkaar praten.”