Vader Abraham zei eigenlijk nee tegen Smurfenlied

InterviewDe smurfen vieren vandaag hun zestigste verjaardag. De kleine blauwe dwergjes werden veertig jaar geleden bezongen door Pierre Kartner (83), alias Vader Abraham. Toch had het weinig gescheeld of ’t Smurfenlied was er nooit gekomen. ,,Toen Peyo, de tekenaar, het destijds aan mij vroeg had ik geen tijd. Ik was druk en heb eerst nee gezegd”, vertelt Kartner ruim veertig jaar later na dato.

De liedjesschrijver/zanger klom tóch in de pen, schreef ’t Smurfenlied en dat werd in 1977 een wereldhit. Zeventien miljoen exemplaren werden verkocht.

Wat gaf de doorslag om wél te gaan schrijven?

,,Harry Thomas was destijds muziekproducent en organisator van schlagerfestivals. Hij had het contact gelegd met Peyo, want het lukte niet echt om door te breken met de smurfen en ze waren al vijftien jaar bezig. ‘Laat Vader Abraham een liedje maken dan moet het gaan lukken’, had Peyo tegen Harry gezegd. Harry was een stripofiel, kwam graag in Brussel bij Peyo. Toen ik het niet zag zitten, smeekte hij: ‘Doe het dan voor mij’. Dat heb ik gedaan.”

Hoe heeft u dit liedje geschreven?

,,Gewoon hierboven op mijn gitaar. Dat dat refrein ‘lalalala’ werd, kwam omdat er geen tijd meer was. Het moest snel af. Het lied kwam namelijk in het Schlagerfestival van Harry op televisie. Dat was nogal wat. Poppen waren er toen nog niet. Voor dat festival heb ik Penny de Jager gevraagd, met nog twee danseresjes. Daarna ben ik poppen gaan maken.”

Zelf?

,,Jazeker. De eerste drie smurfenpoppen ter wereld. Eerder dan Peyo ze liet maken. Ik heb ze nog thuis. Ze kostten zesduizend gulden per stuk. Ik ging er mee de hort op naar optredens. Eerst in Nederland bij Toppop, later in het buitenland. Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Zweden, zelfs naar Mexico. Ik stond in alle hitlijsten.”

Voelde u zich een wereldster?

,,Ik reisde wat af, anderhalf jaar lang, maar al die hotels, dat was niets voor mij. Ik heb er overigens niet heel veel aan gehad. Ik had destijds aan Peyo moeten vragen: krijg ik ook één procent van een smurfenmerchandising? In de beginperiode had hij dat gegarandeerd gedaan, nadien niet meer.”

Frustreert u dat?

,,Peyo is miljardair geworden. Ging in Zwitserland wonen. Met een helikopter op zijn dak.”

U had ook graag miljonair willen worden toch?

,,Wie zegt dat ik dat vóór de smurfen al niet was? Ik had al een en ander bereikt hè. Ik zeg: cafeetje aan de haven… De smurfen was maar 5 procent van mijn werk.”

Wat ging er mis?

,,Er was mij links en rechts beloofd dat ik bij de video’s en film zou worden betrokken, in muzikaal opzicht. Kijk, in Engeland kwam ik eerder dan de poppetjes die werden gemaakt. Die kenden ze daar niet. Ik heb de kolen uit het vuur gehaald, heb die smurfenhype wel een zwengel gegeven, maar mocht voor het grote werk niet meer meedoen. Dat neem ik ze wel kwalijk.”

Kunt u er dan wel met plezier op terugkijken?

,,Ja hoor, het was een leuk, succesvol onderdeel van mijn werk. En ze doen hun best maar. Ik heb er geen last van. Ik zit gewoon te schrijven achter mijn piano en treed op. En ik vind het belangrijker dat Nana Mouskouri liedjes van mij opnam, en Mirelle Mathieu, Peter Alexander en Heino. Dat is mijn werk. Het kinderliedje over de smurfen, ik heb er alleen voor gezorgd dat het een grote mensen-lied was.”