Vader (86) van Glennis Grace overleden: ‘Mijn hart is in duizend stukjes’

‘Lieve allerliefste papa’, begint ze haar bericht bij foto’s van haar pa. ‘De afgelopen twee maanden heb je gestreden als een echte strijder, zoals ik je ken. Vannacht heb jij je laatste adem uitgeblazen, want hoewel je nog niet klaar was om ons te verlaten, kon je hart niet meer vechten.’



Glennis liet onlangs al weten dat zijn lichaam ‘ermee stopte’. ‘Ik ga je zo missen en mijn hart is gebroken in duizend stukjes’, vervolgt ze. ‘Rust zacht, ik hou van je voor altijd.’



De zangeres maakte zich de afgelopen tijd veel zorgen om haar vader, zeker toen het ziekenhuis vorige maand belde en de familie vroeg snel langs te komen omdat het zo slecht ging. ,,Je ziet hem daar zo liggen... Dat is heel confronterend’’, zei ze daarover in de podcast 30 minuten rauw. ,,Je denkt dat je vader nooit dood kan gaan.’’



Wat hem precies mankeerde, vertelde ze toen niet. ,,Hij is 86, zijn lichaam stopt er gewoon mee. Ik vind dat heel lastig.’’