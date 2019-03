Uri Geller dreigt May van brexit te weerhouden

Geller schrijft dat hij May de kans geeft om de brexit af te blazen. Luistert zij niet, dan neemt hij drastische maatregelen. ‘Ik waardeer je enorm’, schrijft Geller in de brief die is gepubliceerd door de Britse krant The Jewish Telegraph. ‘Toch zal ik je telepathisch van de brexit weerhouden - en geloof me, tot iets dergelijks ben ik in staat.’



De Brits-Israëlische Geller, bekend van de gebogen lepels, zet zijn dreigement kracht bij door een eerdere prestatie te benoemen. Geller is naar eigen zeggen ooit door een Amerikaanse senator gevraagd het brein van een hoge Sovjet-onderhandelaar ‘te bombarderen’, zodat de Sovjets een kernwapenovereenkomst zouden tekenen. Geller voltooide zijn missie naar eigen zeggen met succes.