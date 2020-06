Uniek: geen reclameblok vanavond bij Veronica Inside

Daarmee lijken de adverteerders rond het programma gehoor te geven aan de oproep van enkele bekende Nederlanders, onder wie Arie Boomsma. Die pleitten voor een boycot, nadat Derksen in de vorige uitzending een vermeend racistisch Zwarte Pieten-grapje had gemaakt over rapper Akwasi. Daarop volgde, vooral op social media, een storm van kritiek van bekende en onbekende Nederlanders en lieten de internationals van Oranje en bondscoach Ronald Koeman weten niet meer met het programma te willen samenwerken. Op social media kreeg Derksen ook steun onder de hashtag TeamJohanDerksen.



Ook op de oproep van BN’ers aan adverteerders om het programma te boycotten, kwam kritiek. ,,Beperkend op het recht van vrije meningsuiting”, stelt mediadeskundige Bert van der Veer. ,,Een zorgwekkende ontwikkeling. Jaren geleden –toen ik nog programmadirecteur was van RTL 4- hadden we dat ook bij De Vakantieman. Een reisorganisatie zou een commercial terugtrekken als Frits Bom een bepaald item zou uitzenden. Dat hebben we niet gedaan. Kom op zeg, de inhoud gaat voorop. Die beslissing lag destijds voor de hand, maar nu krijg ik het gevoel dat dit best een beetje bespreekbaar is.”



Gekscherend zei Derksen daar deze week over: ,,Ach, die reclameblokken waren toch al te lang.” Na de nieuwste rel deze week staat de uitzending Veronica Inside van vanavond, de voorlaatste van het seizoen, onder hoogspanning. Zonder reclameblok dus, al wil Talpa, de zendergroep waar Veronica onder valt, dat bevestigen noch ontkennen. ,,Ga zelf maar kijken”.