Uniek: finaliste Miss England laat ware gezicht zien en zegt ‘no’ tegen make-up

Voor het eerst in 94 jaar staat er een kandidate zonder make-up in de finale van de Miss England-verkiezing, bericht de Britse krant The Daily Mail . De 20-jarige Melisa Raouf wil via de schoonheidswedstrijd een statement maken tegen de ‘giftige’ sfeer rond het overdreven gebruik van cosmetica en filters op sociale media: ,,Alle meiden zijn op hun eigen manier mooi”, aldus de Engelse studente.

De Londense maakte eerder deze maand flinke indruk op de jury door in de halve finale ook al zonder make-up te verschijnen. Ze hoopte dat haar actie andere vrouwen zou inspireren om hun natuurlijke looks te waarderen. ,,Ik heb het gevoel dat veel meisjes van verschillende leeftijden make-up dragen omdat ze zich onder druk gezet voelen om dat te doen”, aldus Raouf in een interview met het Britse dagblad.

Lees ook Miss Universe past na 70 jaar regels aan: getrouwde vrouwen en moeders mogen meedoen

Raouf, die politieke wetenschappen studeert aan het prestigieuze King’s College, heeft een duidelijke boodschap voor de maatschappij: ,,Onze imperfecties maken ons tot wie we zijn en dat maakt elk individu uniek. Ik denk dat mensen hun gebreken en onvolkomenheden moeten liefhebben en omarmen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Mel❤️ (@melisaraouf) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het kostte de kandidate zelf veel moeite om die stap te zetten. Raouf zegt zelf nooit het gevoel te hebben gehad dat ze aan de schoonheidsnormen voldeed. ,,Toen ik als jong meisje make-up gebruikte, voelde ik me nooit op mijn gemak.” Kortgeleden hakte de studente echter de knoop door. ,,Met make-up verborg ik mijn gezicht. Maar dit is wie ik ben. Ik zit lekker in mijn vel en daarom besloot ik zonder make-up de strijd aan te gaan.”

Ook bij de organisatie van de schoonheidswedstrijd ging enige tijd terug de knop al om, aldus organisator Angie Beasley: ,,Ik zag te veel onrealistische beelden op Instagram met kandidates die dachten dat ze cosmetica moesten gebruiken om mooi te zijn.” Daarom voerde de organisatie achter Miss England in 2019 een speciale wedstrijd in voor kandidates zonder make-up: ‘Bare Face Top Model’.

Steun

De editie van dit jaar werd gewonnen door Raouf, die nu ook tot de finale van de normale Miss England-verkiezing is doorgedrongen. ,,Dit was de eerste keer dat een deelneemster zonder make-up deelnam aan de halve finale.” Beasley laat weten dat de organisatie zeker niet tegen cosmetica is: “Ik ben helemaal voor make-up om je natuurlijke schoonheid te benadrukken, maar jongeren hoeven het niet zo dik te dragen dat het op een masker lijkt.”

Sinds haar optreden bij Miss England krijgt finaliste Raouf veel bijval voor de keuze om haar ware gezicht te laten zien. ,,Ik krijg zoveel berichtjes van meiden die me zeggen dat ik hun meer zelfvertrouwen heb gegeven”, aldus de studente. ,,Ik zou graag het podium van Miss England gebruiken om natuurlijke schoonheid te versterken en deze giftige mentaliteit te verwijderen”, besluit de Londense schone.

Raouf neemt het op 17 oktober in Coventry op tegen de veertig andere kandidates van de Miss England-verkiezing.