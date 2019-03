Uniek: Duncan Laurence grootste kanshebber bij wedkantoren

De voorspellingen tot nu toe zien er bijzonder goed uit voor Duncan Laurence. De jonge zanger, die bekend werd door zijn deelname aan The Voice of Holland , maakte gisteravond in De Wereld Draait Door het nummer bekend waarmee hij Nederland vertegenwoordigt op het muziekspektakel. Het nummer, getiteld Arcade , viel direct in de smaak bij de bookmakers. Duncan Laurence steeg flink op hun lijstje met kanshebbers. Staat hij bij Unibet een 888Sport eerste (en levert een ingezette euro, 4,5 euro op), gemiddeld genomen over alle wedkantoren neemt hij de tweede plaats in. Als Duncan die score daadwerkelijk zou halen, zou dat de beste prestatie zijn sinds 2014, toen de Common Linnets als tweede eindigden. Songfestivalkenner Stefan Raatgever reageert: ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt in de jaren dat ik het songfestival versla.’’ Toch waarschuwt Raatgever dat er nog van alles kan veranderen. Rusland en Zweden maken namelijk dit weekend bekend met welk nummer zij naar het Songfestival gaan. Er wordt veel verwacht van die twee landen. Zo stuurt Rusland de nummer drie uit 2016. ,,Als Duncan Laurence maandag nog steeds zo hoog staat, zegt het pas écht iets’’, aldus Raatgever.

Unaniem

Volgens Eric van Stade, algemeen directeur van Avrotros en lid van de selectiecommissie werd unaniem voor Duncan Laurence gekozen. ,,We werden van onze stoel geblazen door deze song. Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is’’, liet hij in januari weten. ,,Duncan heeft de persoonlijkheid die bij zo’n groot avontuur hoort. Zijn prioriteiten liggen altijd bij de muziek. Duncan is heel bijzonder. Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek.’’



Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar voor de 64ste keer gehouden, dit keer in Israël. De voorrondes zijn op dinsdag 14 en donderdag 16 mei, de finale is zaterdag 18 mei. De 24-jarige Duncan komt uit in de tweede halve finale in Tel Aviv.