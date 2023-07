Uniek Dubbel Diamanten Ticket Award voor Les Misérables: kwart miljoen kaartjes verkocht

De musicalklassieker Les Misérables is in trek bij het Nederlands publiek. Aan de cast van de musical is donderdagavond, uit handen van theaterproducenten Hans Cornelissen, Ruud de Graaf en Erwin van Lambaart, een Dubbel Diamanten Ticket Award uitgereikt. Het is voor het eerst dat de prijs, voor de verkoop van 250.000 kaartjes, in Nederland is toegekend.

Les Misérables, naar het boek van Victor Hugo, is sinds woensdag voor de tweede keer in theater Carré te zien. ,,We hadden niet durven dromen dat we een kwart miljoen kaarten zouden verkopen’’, laat Hans Cornelissen weten. ,,Het is echt te danken aan de waanzinnige prestatie die de hele ploeg avond na avond neerzet. Les Misérables vergt het uiterste van cast, orkest, crew en productieteam. Het is dan ook voor iedereen zo fijn en verdiend ook deze extra waardering te mogen ontvangen.’’

Sinds de première in maart is de musicallegende in vrijwel alle theaters stijf uitverkocht. Tijdens het Musical Awards Gala sleepte Les Mis zes awards in de wacht, waaronder voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical (Freek Bartels) en de publieksprijs.

De voorstelling is tot en met 20 augustus in Amsterdam te zien. Daarna volgen Rotterdam, Eindhoven en Heerlen. Les Misérables steekt ook de grens over. In het Belgische Antwerpen en Gent worden de vier grote hoofdrollen gespeeld door Vlaamse musicalsterren.

