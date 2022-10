Uitvoerend producent hitserie Scrubs opgepakt om verkrachting

Nieuwe Waku Waku krijgt geen grote dieren meer in studio

In de nieuwe versie van dierenquiz Waku Waku, die over twee weken van start gaat, zullen geen grote levende dieren meer in de studio verschijnen. Dat vertelde presentatrice Sosha Duysker gisteravond in het programma De Avondshow met Arjen Lubach.

5 oktober