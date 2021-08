,,Wij nemen stellig afstand van de standpunten en uitspraken van mevrouw Roemer”, zegt het comité tegen Nieuwsuur. ,,Daarom hebben wij gezamenlijk besloten, in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, dat wij het niet passend vinden om de prijsuitreiking door te laten gaan.”

Roemers uitspraken over de Decembermoorden uit 1982 vormen de aanleiding tot het besluit. Toenmalig legerleider Desi Bouterse is door de krijgsraad veroordeeld voor de Decembermoorden. Op 30 juli schreef Roemer op haar Facebookpagina een ‘bedankje’: ‘Onze Surinaamse gemeenschap heeft D.D.B. hard nodig gehad zelfbewuster te worden. Merci Man.’

Politieke beslissing

Roemer liet dinsdagavond in een reactie aan Nieuwsuur weten nog steeds achter haar uitspraken te staan. ,,Zal ik u eens wat zeggen? Ik sta nog steeds achter de schriftelijke teksten die ik op Facebook en Twitter heb geplaatst, en achter de andere uitspraken die ik heb gedaan, zoals bij jullie.’’

Volgens Roemer legde Paul Hermans (directeur van Literatuur Vlaanderen, vergelijkbaar met het het Nederlands Letterenfonds - red.) haar duidelijk uit dat het schrappen van de prijsuitreiking “een politieke beslissing is en dat de jury compleet achter de argumenten staat op grond waarvan de prijs aan mij is uitgereikt, precies zoals in het persbericht staat.” In dat bericht staat dat de prijs wordt toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, proza en/of drama.

Discussie opengescheurd

De schrijfster noemt het “een pak van mijn hart” dat de uitreiking niet doorgaat. ,,Er zou geprotesteerd gaan worden tijdens de uitreiking en ik wil niet dat mijn gasten zich vervelend voelen. Ook is het een geschenk dat het niet doorgaat want ik zou me bezwaard voelen tegenover het hof. Ik ben zelfs een NSB-er genoemd terwijl ik me al 50 jaar tegen racisme verzet en erover schrijf.”

Roemer vindt wat er nu is gebeurd, goed voor de discussie over de jaren Bouterse. ,,Via jullie (Nieuwsuur) is deze zaak opengescheurd, dank daarvoor. Het was een discussie die in een kramp zat hier in Suriname, en die is nu uit die kramp is geraakt.”

