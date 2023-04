Uitreiking Buma Awards: herken jij deze oud-winnaars nog?

Met video Jessie Jazz Vuijk kreeg ‘complete shock’ na negatieve zwanger­schaps­test: ‘Dit geloof je nooit’

Influencer en ondernemer Jessie Jazz Vuijk (28) blijkt op een bijzondere manier te hebben ontdekt dat ze in verwachting is. De ochtend na een negatieve uitslag had ze de droom weer even uit haar hoofd gezet, toen keek ze nog eens goed naar de test die ze wilde weggooien.