Uitgeklede Eigen Huis & Tuin wordt dagelijks programma op RTL 4

Fans van het klusprogramma krijgen wel een bittere pil te verwerken. Froukje de Both stelde vanavond in RTL Boulevard: ,,Het Eigen Huis & Tuin-DNA zit er nog in, maar alles is veel kleiner. Er zullen geen grote metamorfoses meer in zitten.”



Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven wordt gepresenteerd vanuit een boerderij in De Bilt door Froukje de Both. Zij wordt ondersteund door kok Hugo Kennis en een team van experts onder wie tuinman Tom Groot. ,,Ik ben blij dat we ons sterke merk Eigen Huis & Tuin in een nieuwe dagelijkse versie kunnen terugbrengen bij RTL 4", zegt RTL-directeur Peter van der Vorst. ,,Het programma sluit perfect aan op de behoefte van onze kijkers: praktische tips op het gebied van wonen, lifestyle, tuinieren en koken waarmee je zelf direct aan de slag kunt om op die manier je leven leuker én gezonder te maken.”