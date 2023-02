Uitgekeken op humorloze superheldenfilms? Deze Disney-serie kijkt lekker weg

Extraodinary slaat een andere toon aan. Gevolgd worden een aantal twintigers in het min of meer hedendaagse Londen. Allen hebben zij op hun 18de verjaardag een bijzondere gave gekregen. Zoals het terugzetten van de tijd, telekinese, contact met de doden, het transformeren tot een kat en zelfs de optie om de sluitspier als een 3D-printer te gebruiken.

De vreemde eend in de bijt is de 25-jarige Jen. Zij heeft nog geen bijzondere superkrachten ervaren. Terwijl haar pesterige zus van 18 op haar verjaardag ontdekt dat zij minstens zo sterk is als Superman. Hetgeen zij meteen demonstreert door haar moeder compleet met de divan naar het plafond te tillen.

Jen ziet het met lede ogen aan. Haar leven stelt toch al zo weinig voor. Geen vast vriendje, een onbeduidend baantje in een kostuumverhuurbedrijf met een bazin die eruit ziet als een 12-jarige kind. En als zij een date heeft met een nerd die de gave heeft om iedereen een orgasme te bezorgen met zijn handdruk weigert deze persoon in bed zijn handschoen uit te trekken.

Aan alles is te merken dat de makers van Extraordinary hebben zich met duivels plezier hebben uitgeleefd. Geen plotwending is voorspelbaar, de figuren rond Jen zijn allemaal origineel, hoewel niet altijd even leuk. Maar de meeste grappen – vooral in de dialogen – gaan heerlijk over de schreef. Tampons zijn een geliefd onderwerp.