Uit de kleren op tv en een middelvinger van de EO: de mooiste PR-stunts op een rij

BN’ers gaan donderdag uit de kleren in tv-programma One night only ter promotie van KWF kankerbestrijding, en de Engelse zanger James Blunt duikt op in de Duitse versie van The Voice, handig getimed voor zijn nieuwe album. De mooiste pr-stunts op een rij.

James Blunt in ‘The Voice’

Aan zelfspot geen gebrek. De Britse zanger James Blunt brengt zijn Greatest hits-album uit op 19 november aanstaande, dezelfde dag waarop Adele haar 30 lanceert. ‘Moet je zien hoe snel die datum verandert als ze ontdekt dat mijn album dan ook verschijnt’, schrijft Blunt op Twitter. Hij garandeert aandacht voor zichzelf door afgelopen weekeinde onaangekondigd mee te doen aan de blind auditions van The voice of Germany. De jury is verrukt over zijn Goodbye my lover en Blunt mag in de finale terugkeren voor, laat ons raden, You’re beautiful?

Uit de kleren voor One night only

Zouden ze écht uit de kleren gaan? In 2019 beloven acht bekende mannen piemelnaakt te gaan om op televisie aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker. Onder anderen Simon Keizer, Viggo Waas, Thijs Römer en Peter Faber doen mee en trekken op het podium voor een select publiek hun kleren uit. Voor de tv-kijker eindigt het in een anti-climax: handig filmen maakt dat de full monty niet te zien is. Donderdag gaan opnieuw BN’ers uit de kleren en dan doen er ook vrouwen mee.

Volledig scherm One Night Only in 2019 © NET 5

Bart de Graaff in de heli

De bezoekers bij de wedstrijd Heerenveen-NEC kijken op die koude februari-avond in 1997 raar op als tijdens de rust een helikopter op de middenstip landt. Uit de heli stapt Bart de Graaff, die met zijn BNN al sponsor is van de club, maar zo nog meer aandacht genereert. Later dat jaar richt hij de omroep officieel op. Uiteindelijk treedt BNN toe tot het publieke bestel.

Patiënt schenkt nier in Grote Donor Show

Op 1 juni 2007 zendt BNN De Grote Donorshow uit. Daarin kiest een terminaal zieke vrouw wie van drie kandidaten een nier krijgt van haar. Het blijkt een stunt om aandacht te vragen voor orgaandonatie. Het programma leidt tot duizenden nieuwe aanmeldingen voor donatie en levert een Emmy Award op voor Beste Non-scripted Entertainment.

Volledig scherm Beeld van de drie donorkandidaten tijdens het veelbesproken programma de Grote Donorshow. © ANP

De middelvinger van Bert van Leeuwen

In de zomer van 2019 ontstaat veel commotie over een filmpje van Bert van Leeuwen. Daarin vertoont de EO-presentator in zijn auto asociaal rijgedrag en steekt hij zelfs zijn middelvinger op. Wat blijkt? Het filmpje is nep. Het is in elkaar gezet voor het programma Make Holland Great Again, juist om dit rijgedrag aan de kaak te stellen, benadrukt Van Leeuwen later.

Volledig scherm Bert van Leeuwen als ASO rijder in het tv programma Make Holland Great Again © BNN

Michael Jackson denkt groot

Tot 2019 konden bezoekers van de McDonald’s langs de snelweg bij Best zich aan een reusachtig standbeeld van Michael Jackson vergapen. Toen de King of pop door de documentaire Leaving Neverland figuurlijk van zijn troon werd gestoten, ging hij in Brabant ook letterlijk van zijn sokkel. Het 10 meter hoge beeld, dat nu in een loods ligt te wachten op een nieuwe plek, maakte in 1995 deel uit van een megalomane pr-campagne. Voor het album HIStory plaatste Jacksons platenmaatschappij tien van die beelden over de hele wereld, waaronder een in Nederland.

Volledig scherm Het beeld van Michael Jackson stond jarenlang bij de McDonald's in Best, maar ligt nu al tweeëneenhalf jaar in loodsen in de regio. © Ton van de Meulenhof/privéfoto

Brüno promoot zijn film in string

De Oostenrijkse modejournalist Brüno, het alter ego van de Britse acteur Sacha Baron Cohen, weet de ogen op zich gericht als hij in 2009 in een rode string die boven zijn broek uit piept en een ontblote buik het pink light district opent in Amsterdam. Hij onthult een bordeel met schaars geklede mannen en grapt dat Geert Wilders een van de prostituees al heeft geboekt. De beelden uit Nederland, waarmee hij zijn film Brüno promoot, gaan de wereld over.

Volledig scherm Brüno © ANP / ANP

Marco Borsato treint door de nacht

In de zomer van 1998 besluit Marco Borsato de release van zijn album De Bestemming groot aan te pakken. In een speciale nachttrein reist de populaire zanger door het land, waar meerdere platenzaken een speciale ontheffing hebben aangevraagd om de deuren om middernacht te mogen openen. Er worden ’s nachts meer dan 40.000 cd’s verkocht, maar de belangstelling voor de treintour valt tegen. Bij het uitdelen van handtekeningen staat Borsato op Utrecht Centraal niet voor duizenden fans, maar voor honderden.

Volledig scherm Marco Borsato springt de trein in op weg om zijn nieuwe cd te promoten. © ANP / ANP

Arie Boomsma wordt geschorst

Presentator Arie Boomsma toont in 2008 zijn armen als staalkabels op de cover van de allereerste editie van Linda de Mols homoblad L’Homo. Nat T-shirt, reepje te zien van zijn buik. Alleen al de aankondiging - nog voordat iemand de foto’s ziet - zorgt ervoor dat de Evangelische Omroep, waarbij Boomsma dan in dienst is, besluit hem te schorsen. Te gay, daar wil de EO niets mee te maken hebben. Boomsma verliest uiteindelijk zijn baan, maar door alle commotie weet heel Nederland wél dat er een nieuw tijdschrift is.

Volledig scherm Arie Boomsma op de cover van L'Homo © L'Homo