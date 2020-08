UB40-zanger getroffen door beroerte

‘We kunnen bevestigen dat onze leadzanger en broer Duncan Campbell in het ziekenhuis is opgenomen. Hoewel hij alweer op de been is, vragen we de fans om zijn privacy en die van zijn familie te respecteren terwijl hij aan zijn herstel werkt’, staat in het statement. ‘We hopen allemaal dat dat voorspoedig zal verlopen en kijken ernaar uit om jullie volgend voorjaar weer te zien.’



Campbell is sinds 2008 de leadzanger van UB40. Hij nam toen de plaats in van zijn broer Ali, die de band verliet na onenigheid. Een tweede broer, Robin Campbell, maakt nog wel deel uit van de band.