Typhoon sluit Live on the Beach af

Contactverbod voor stalker van Mr. Probz

10:33 De 21-jarige vrouw die zanger Mr. Probz (33) al ruim anderhalf jaar hardnekkig lastigvalt, mag niet meer in zijn buurt komen of contact met hem opnemen. Als ze hem toch benadert, moet ze een boete van 2.500 euro betalen. Als ze meer dan vier keer de bepaling van de rechtbank schendt, kan ze in de cel belanden. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald.