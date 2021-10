Typetjes Draadstaal onthullen meest opmerkelijke tv-fragmenten tijdens Gouden Televizier-Ring Gala

MR. FRANK VISSER Zelfs Viktor Brand kan ruziënde buren niet laten afkoelen: ‘Hij is een dictator’

8 oktober 825.000 mensen zagen gisteravond hoe Nijmeegse buren het bloed onder elkaars nagels vandaan haalden in een hoog opgelopen tuinruzie. Zelfs de empathische Viktor Brand kreeg de partijen niet zo ver om elkaar weer te groeten na het besluit in Mr. Frank Visser doet uitspraak. ,,Ik had niet gedacht dat de buren zulke vieze mensen waren.’’