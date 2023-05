Tygo Gernandt en Dianne van den Eng uit elkaar: ‘We brachten elkaar meer pijn dan liefde’

De steracteur is momenteel niet verliefd, vertelt hij in de nieuwe aflevering van de YouTube-talkshow Open kaart. Afgelopen zomer liet hij nog weten het ‘echt heel gezellig’ te hebben met model en actrice Dianne, bekend van films als Fissa en Renesse. De twee gingen uitgebreid samen op de foto bij een filmpremière en Tygo zei nog dat het leeftijdsverschil ‘niet belangrijk’ was. ,,Ik val op een persoon, niet op iemands leeftijd.’’

Ruim een halfjaar later, vermoedelijk rond januari, was het voorbij. ,,Ik heb wel een relatie gehad, de afgelopen zeven maanden’’, zegt Tygo na de vraag of hij verliefd is. ,,Dat ging op en neer, op en neer, op en neer. We deden elkaar vaak meer pijn dan liefde. Omdat we het allebei best wel moeilijk vonden ofzo, op de een of andere manier. Qua vertrouwen.’’

Tygo vindt het heerlijk om verliefd te zijn en zou graag weer iemand vinden. ,,Ik mis wel een arm, of het gesprek. De understanding van iemand die weet waar je vandaan komt, of je kan opvangen. Ik kom altijd alleen thuis, dat is wel eenzaam. Ik kan dat wel missen, ik zou het wel willen. Maar dat moet je nooit zeggen, want dan gebeurt het niet.’’

Quote Ik vind zoenen leuker dan seks, vaak Tygo Gernandt

Imago klopt niet

Gernandt heeft enigszins het imago van een ‘vrouwenverslinder’, maar daar is volgens hem niets van waar. ,,In 35 jaar heb ik 5 vrouwen gehad van wie ik echt heb gehouden en met wie ik lange relaties heb gehad’’, aldus de acteur. Een roddelblad maakte onlangs een lijst met zijn eerdere vriendinnen, maar met ‘driekwart’ van hen was hij slechts een maand samen.

,,Het is moeilijk in ons werk’’, zegt hij. Als hij wordt gezien met een vrouw, zit het meestal dezelfde avond in de showbizzrubrieken. ,,Je hebt niet eens de ruimte om elkaar te leren kennen.’’ De acteur houdt niet van onenightstands en is niet alleen maar uit op seks, hoezeer hij daar ook van houdt: ,,Ik vind zoenen leuker dan seks, vaak.’’

De acteur was vóór zijn relatie met Dianne zes jaar lang ‘een beetje klaar met vrouwen’, zei hij eerder. In het verleden had hij relaties met onder anderen actrices Anna Drijver en Eva van de Wijdeven.

