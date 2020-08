Twitterrecord voor bekendmaking overlijden acteur Boseman

Obama en Hollywood rouwen om Mar­vel-ac­teur Boseman: ‘Trots dat ik je een vriend mag noemen’

29 augustus In de hele wereld is vandaag verdrietig gereageerd op het overlijden van Marvel-acteur Chadwick Boseman. Ook voormalig president Barack Obama heeft op Instagram zijn respect voor hem uitgesproken. De acteur, wereldberoemd door de superheldenfilm Black Panther uit 2018, is overleden aan darmkanker. Hij werd 43 jaar.