Twitter gaat los op Sierd de Vos: ‘Ik had er gewoon zin in’

Op Twitter was Sierd gisteravond zelfs trending topic - met een boel negatieve commentaren. Sommige kijkers moesten lachen om zijn opmerkingen over de halfblote Griekse supporters – ,,het gaat slecht met de Griekse economie zoals u weet, daarom hebben sommigen geen kleren meer” – anderen konden ze niet aanhoren. De Vos was op dreef, zoveel was duidelijk. ,,Als je enthousiaster bent dan je collegae dan valt dat kennelijk op”, zegt hij nu.



Maar wat was het toch dat gisteravond extra opviel? De Vos, al decennialang een veelbesproken sportcommentator, weet het niet. Ja, normaal is hij te horen op Ziggo, een zender die je ontvangt als klant van die provider of waar je een abonnement op moet hebben. Maar omdat Ajax gisteren een kwalificatieduel speelde voor de Champions League, een wedstrijd die volgens de Mediawet voor iedereen te zien moet zijn, had Ziggo het kanaal voor alle tv-kijkers beschikbaar gemaakt. Zo hoorden ruim 1,6 miljoen mensen De Vos’ commentaar, meer dan gewoonlijk. ,,Mensen die mij niet kennen, reageren soms verrast. Die moeten wennen.”



Hij noemt de wedstrijd een ‘meeslepend gevecht’. ,,En het was mijn eerste werkdag na de vakantie en ik had er zin in”, zegt hij droogjes. Bovendien: met vier wedstrijden per week die hij becommentarieert, is het zaak om ‘niet vast te roesten’. ,,Ik probeer niet in herhaling te vallen, niet eentonig te zijn en niet voorspelbaar te worden, dus ik zoek steeds naar nieuwe bewoordingen voor terugkerende situaties in een wedstrijd. Meestal lukt dat, maar ook wel eens niet. Dat is het risico.”



Dus toen Ajax in de slotfase van de wedstrijd via de Argentijn Nicolás Tagliafico op voorsprong kwam tegen PAOK Saloniki, greep De Vos zijn kans. ,,Leve Argentinië”, riep hij, ,,leve Máxima!” Nu zegt hij daarover: ,,Ik houd van dat land, twee van de beste voetballers zijn Argentijnen en ja, dan vind ik het leuk om onze koningin, ook Argentijnse, erbij te betrekken.”