Tweedehands trui Kurt Cobain geveild voor 75.000 dollar

Kijkers genieten van hysteri­sche taferelen in Chateau Meiland

20 mei Na ruim twaalf jaar zijn de markante Martien en zijn vrouw Erica weer terug op de buis. Het stel, dat bekend werd door hun deelname aan Ik Vertrek, is een nieuw avontuur aangegaan in Frankrijk. Vanavond was de eerste aflevering van Chateau Meiland op SBS 6 te zien. De kijkers thuis raakten niet uitgepraat over hun comeback en kunnen nú al niet wachten tot volgende week. ‘Dit was weer het gouden uurtje van de maandagavond!’