Tweede seizoen voor Chateau Meiland

Het eerste seizoen van Chateau Meiland, dat in mei van start ging, is een groot succes. Iedere maandagavond weten Martien Meiland, zijn vrouw Erica, hun dochter Maxime met haar anderhalf jaar oude baby Claire en huisvriendin Caroline de kijkers weer voor de televisie te krijgen. En nu bekend is geworden dat er een tweede seizoen komt, is de familie zélf ook door het dolle heen.



,,We gaan het huisje opknappen, de gasten komen eraan...", vertelt dochter Maxime in het filmpje. ,,Maar moet je luisteren... ik vind dat het tijd is”, onderbreekt Martien haar. ,,Het is half twaalf, dus... Wijnen, wijnen, wijnen! Au revoir allemaal", sluiten ze de video af.



Wanneer het tweede seizoen van start gaat, is nog niet bekend. In Chateau Meiland is te zien hoe de Meilandjes in het Franse Limoges een vervallen kasteel uit 1870 hebben gekocht, dat ze willen omtoveren tot een chambre d’hôte met maar liefst vijf gastenkamers.