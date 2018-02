Tweede seizoen Herrie in de Druiventros in de maak

In Berkel-Enschot zien ze een tweede reeks van het razend populaire programma wel zitten. ,,Ik sta er niet onwelwillend tegenover'', zegt Janny Mutsaers, één van de vier directieleden van het hotel. ,,We hebben veel plezier gehad met de vorige serie.'' Bij RTL zijn ze er echt nog niet over uit, aldus een woordvoerder. Hij wil alleen kwijt dat er gesprekken gaande zijn. Seizoen 1 trok eind vorig jaar honderdduizenden kijkers. Zij zagen hoe Herman den Blijker en Meneer Reimers de directieleden afkraakten en hielpen om het 'verouderde' hotel een flinke oplapbeurt te geven. In Berkel-Enschot staan ze te springen om meer afleveringen, merkt Janny Mutsaers: ,,Als ik hier de straat op ga word ik er direct over aangesproken.''

'Wat laten we zien?'

Eén van de onderwerpen van gesprek is wat er in het nieuwe seizoen te zien moet zijn, aldus Mutsaers. ,,We kijken nu wat we willen gaan doen. Het is maar de vraag of we weer zoveel afleveringen kunnen maken.''



Mochten de gesprekken slagen, kan in elk geval het carnavalsfeest worden uitgezonden. Zondag was RTL Boulevard al in de Druiventros, om de optocht van Tilburg te filmen. En maandag en dinsdag filmde productiebedrijf MediaLane het carnavalsfeest in het hotel. ,,Dat wilden ze hoe dan ook niet verloren laten gaan'', zegt Mutsaers.