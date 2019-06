Tweede seizoen Élite in september op Netflix

In het korte filmpje zien we twee van de hoofdpersonen (Guzmán en Lu) zichzelf filmen. Het acteurskoppel doet alsof ze eraan twijfelen om de datum bekend te maken. ,,Ze moeten toch weten wanneer we terug van vakantie komen?”, aldus Miguel Bernardeau, die Guzmán speelt. Maar dan oppert Lu, gespeeld door Danna Paola, om het verlossende woord tegelijk uit te spreken. En dat doen ze dan ook: ,,1... 2... 3... SEPTEMBER!”



Dat de serie in september uitkomt is natuurlijk goed nieuws voor de fans, maar vanaf welke dag is Élite dan precies te zien? Net op het moment dat de twee dat willen vertellen, valt hun telefoon uit, omdat de batterij leeg is. Gelukkig is daar Netflix, dat in het bijschrift van de video de exacte datum onthult. ,,Je hebt ze gehoord. Élite keert met een nieuw seizoen terug op 2 september. Alleen op Netflix.”