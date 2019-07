Tweede kindje voor Vjeze Fur van Jeugd van Tegenwoordig

Kijker kijkt liever herhalin­gen dan SBS 6 op zaterdag­avond

9:47 Terwijl SBS 6 uitpakte met een nieuwe aflevering van Thank You For The Music zonden de grote concurrenten RTL 4 en NPO 1 allebei op primetime een herhaling uit van kijkcijferkanonnen Oh Wat Een Jaar en Floortje Naar Het Einde van de Wereld. De kijker kijkt echter liever naar de twee herhalingen dan naar de spelshow met Kim Lian van der Meij, een pijnlijke conclusie voor SBS 6. De zangshow trok 560.000 kijkers, RTL 4 haalde 815.000 kijkers en NPO 1 was de winnaar met 1,1 miljoen kijkers.