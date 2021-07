Tweede kindje op komst voor boer Tom

Brad Pitt vecht terugtre­ding rechter scheiding Jolie aan

12:39 Brad Pitt is het niet eens met de beslissing om de rechter die de scheiding tussen hem en Angelina behandelde te laten vervangen door een ander. Dat was iets wat Jolie graag wilde nadat bleek dat de betreffende rechter John W. Ouderkirk ‘banden zou hebben met haar ex’. Dit meldt Page Six.