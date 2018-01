Twee wereldrecords voor countrykoningin Dolly Parton

Dolly is 'blij verrast' laat ze via Twitter weten. De superster, die al jaren meeloopt in de showbizz, was duidelijk geraakt door de eer die haar toekwam in Nashville, waar ze haar onderscheidingen in ontvangst nam: ,,Het is geweldig dat ik me nu mag scharen bij al die andere fantastische artiesten, die al eerder een record op hun naam hebben gezet. Je weet nooit waar je werk toe leidt als je ermee bezig bent, maar twee wereldrecords neerzetten...dat maakt me nederig en vooral heel dankbaar."

Parton zei in het interview met Guinness World Records dat haar eigen favoriete nummer I Will Always Love You is, dat ze in 1973 schreef. ,,Het is een emotioneel nummer, waar ik veel gevoel in leg als ik het ten gehore breng." In 1992 werd het liedje gezongen door Whitney Houston voor de soundtrack van de film The Bodyguard en stond toen 14 weken op nummer een in de hitlijsten.