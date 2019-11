Twee vreemden willen nier afstaan aan vader James Blunt

James zou met alle liefde een van zijn eigen nieren afstaan, maar hij en zijn zus blijken geen match te zijn. In verschillende interviews vertelde de 45-jarige zanger over zijn vader, die een chronische nierziekte heeft. “Hij moet zo snel mogelijk een orgaandonatie ondergaan en staat op een wachtlijst. Ik heb het in interviews over hem gehad en merkwaardig genoeg hebben twee mensen zich gemeld.”



Of een van de twee een match is, weten James en zijn familie nog niet. ,,Het is onvoorstelbaar dat ze dit doen. We blijven positief en hopen op een match.”



De ziekte van vader Charles heeft ervoor gezorgd dat James nog meer waarde aan zijn familie hecht. ,,Je beseft je dat je niet zoveel tijd hebt met een ouder als je zou willen.”