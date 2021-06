Twee tragikomedies, maar welke moet je nu écht zien?

The Kominsky Method is een serie van Chuck Lorre (bekend van Two and a half Men, The Big Bang Theory en Young Sheldon) met Michael Douglas en Alan Arkin over mannen in de herfst van hun leven. Master of None is gemaakt en geschreven door comedian Aziz Ansari (Parks & Recreation). In het nieuwste seizoen draait het niet meer om zijn karakter Dev, maar om een lesbisch koppel dat buiten de grote stad is gaan wonen. Luister naar het oordeel van Charlene in de podcast.