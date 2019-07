Twee steden strijden om organisatie Songfestival

Eerder vanavond was er onduidelijkheid rond een bericht dat de NPO had verspreid. Hierin wilde ze de route toelichten die bewandeld gaat worden bij de keuze van de stad die het Songfestival gaat organiseren. Daardoor leek even dat er nu al een keuze gemaakt was voor de twee steden, maar dat is volgens de publieke omroep niet het geval.



Het Songfestivalcomité gaf al aan alleen op werkbezoek bij de kandidaatsteden te willen die ‘hebben wat nodig is’ voor de organisatie van het internationale megafestijn. De komende twee weken vinden die bezoeken plaats, ergens half augustus wordt bekendgemaakt wáár het Eurovisie Songfestival gehouden wordt.



Naast Rotterdam en Maastricht leverden ook Arnhem, Utrecht en Den Bosch afgelopen week een zogenoemd bidbook in. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht bevestigt dat er nog geen bericht van de NPO is binnengekomen. Niet over dat Utrecht is afgevallen, maar ook niet dat er een delegatie langskomt volgende week. Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch weet evenmin of zijn stad nog in de race is, zo meldt hij aan deze site. ,,De NPO houdt dat nog geheim.”



In Maastricht is er ook nog niets bekend. Wel heeft de Limburgse stad uitsluitsel over de geruchten dat het MECC te klein zou zijn voor de organisatie. Een hal moet 18 meter hoog zijn en de zaal in Maastricht is exact 17,88 meter hoog. Directeur Rob van de Wiel laat weten dat hem is bevestigd dat dit geen enkel probleem is voor hun bid. Van de Wiel vertrekt overigens naar Portugal komende week, maar wil die trip graag onderbreken als een delegatie zijn evenementenhal wil komen bekijken.