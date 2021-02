Twee podcasts over de AIVD: is alles verdacht en niets wat het lijkt?

Serious Request helpt 3FM niet, laagste marktaan­deel in historie zender

23 februari De vernieuwde opzet van Serious Request is op basis van de luistercijfers geen succes voor 3FM. Sterker nog, juist in de periode dat The Lifeline, de opvolger van het Glazen Huis, werd uitgezonden zakte het radiostation volledig door de ondergrens. Nog nooit had 3FM zo'n laag marktaandeel.