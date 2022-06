Twee nieuwe seizoenen Selling Sunset in aantocht

Selling Sun­set-ster­ren Chrishell en Jason na vijf maanden uit elkaar

De relatie van Selling Sunset-sterren Chrishell Stause en Jason Oppenheim is na vijf maanden op de klippen gelopen. Dat laat de eigenaar van de Oppenheim Group weten op Instagram. ‘Ze is de beste vriendin die ik ooit heb gehad en het was de meest gelukkige periode in mijn leven’, aldus Oppenheim.

22 december