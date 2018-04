Twan Huys neemt afscheid van Nieuwsuur

,,Dit is mijn laatste Nieuwsuur, want na elf jaar wordt het tijd voor iets anders. Deze stoel gaat naar iemand anders. Ik neem vanavond afscheid van iedereen hier. Van Tom (Egbers), Winfried (Baijens), de cameramensen, de technische staf en van een fantastische Nieuwsuur-redactie. U thuis ontzettend bedankt voor het kijken naar dit mooie programma. Blijf dat vooral doen", sprak Huys. ,,Wie weet zien we elkaar later dit jaar terug, op een andere zender, een ander tijdstip. Tot dan. Veel geluk."