Twan Huys: Moet ik mezelf kwalijk nemen dat ik een avontuur ben aangegaan?

Deze maand een jaar geleden kwam er een einde aan het grote commerciële avontuur van de gelauwerde televisiejournalist Twan Huys bij RTL Late Night. Opeens was de nieuwsjager zelf het nieuws en lag er midden in de nacht in de bosjes voor zijn huis een fotograaf om het ultieme plaatje te maken van de afgang.



,,Ik had in mijn carrière nog nooit iets meegemaakt wat niet zo goed lukte’’, zegt Huys. Het zondagskind, Amerikacorrespondent, succesvol presentator van programma’s als Nova, Nieuwsuur en College Tour, was zichzelf tegengekomen.