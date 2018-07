Twaalfde seizoen van De slimste mens van start

Het complete deelnemersveld is nog niet bekend. KRO-NCRV noemde al wel de namen van acteur Cas Jansen, cabaretière Lonneke Dort, schaatser Jan Blokhuijsen, presentator Tim den Besten, tv-bakker Robèrt van Beckhoven, SP-Kamerlid Peter Kwint, pianist Cor Bakker, acteur Sergio IJssel, PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen en actrice Jaike Belfor. Uit de promo's blijkt dat ook opiniemaakster Anne Fleur Dekker, schrijver Tom Hofland, journalist Lisette Wellens, De Beste Social Media-hoofdredacteur Diederik Broekhuizen en schrijfster Patricia Snel meedoen. Ook voormalig VVD-Kamerlid Ton Elias, presentator Koos van Plateringen, muzikant Pete Philly, cabaretière Janneke de Bijl en journalist Roelof de Vries voegen zich toe aan het lijstje deelnemers. De overige namen houdt KRO-NCRV nog even geheim.

Succes

De slimste mens is onder leiding van presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem al jaren een succes op NPO 2. Het programma startte in de zomer van 2012 en is sinds 2013 ook in de winter te zien. Vorige winter trok de quiz dagelijks rond de 1,4 miljoen kijkers. Overigens was De slimste mens eerder, met minder kijkers, ook al te zien bij Tien en op RTL 4.



Onder de oud-winnaars bevinden zich onder anderen Arjen Lubach, Pieter Derks, Art Rooijakkers en Klaas Dijkhoff. In de zomer van 2017 won de eerste en tot nu toe enige vrouw: Angela de Jong.