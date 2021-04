TV-tips voor dit weekend: Randland en Sterren op het doek

Nu we door de maatregelen rond het coronavirus kampioen zijn in bankhangen, zetten we de tv-tips voor je op een rij. Dit is er dit weekend op de buis te zien.

ZATERDAG 17 APRIL

Randland

NPO 2 – 19.15

Afl. 1/6 (2021)

Verhalen van mensen die letterlijk of figuurlijk aan de rand van de samenleving staan. In de eerste aflevering wordt uitgezocht wat schuilgaat achter de dubbele reputatie van het vrome vissersvolk op Urk dat een geschiedenis kent van verzet en protest.

Sterren op het doek

NPO 2 – 20.35

Afl. 6/8 (2021)

Nederlands troubadour Frank Boeijen vertelt in Hotel de Goudfazant in Amsterdam aan Özcan Akyol over zijn liefdevolle jeugd in een groot gezin, waarin hij als jongste van tien kinderen opgroeit en welke tol dit grote gezin van zijn moeder eiste. Aan de drie kunstenaars de taak hem op het doek vast te leggen.

De Verraders

RTL 4 – 21.35

Afl. 6 (2021)

Het offer om in het spel te blijven is groot. Wie wil winnen moet honger lijden. Twee van de kandidaten brengen de dag door met gekonkel en achterklap, terwijl de rest zich onderdompelt in de lokale keuken.

Silent Witness

NPO 2 – 22.10

Afl. 2/5 (2019)

Als een tiener omkomt bij een explosie in een methlab, is zijn schooldirecteur vastbesloten iets te doen aan het drugsprobleem in zijn wijk. Maar dan treft het noodlot ook zijn eigen familie. Jack, Nikki en hun team doen hun best om de zaak op te lossen.

Captain Fantastic

NPO 2 – 23.55

4/5 sterren – IMDb 7.9 (2016)

Ben (Viggo Mortensen) is een toegewijde vader die zijn zes kinderen leert hoe ze moeten overleven in de bossen in het noordwesten van Amerika. Hij wordt echter gedwongen om zijn zelfgemaakte paradijs te verlaten. Wanneer hij geconfronteerd wordt met de echte wereld, begint hij aan een levensreis die zijn ideeën van vrijheid en wat het betekent om een gezin op te voeden uitdaagt.

ZONDAG 18 APRIL

TOTO KNVB Beker FINALE

Fox – 18.00

“Laat Ajax maar komen”, riep Riechedly Bazoer nadat hij zich met Vitesse had verzekerd van de beker-finale en de ploeg uit Amsterdam nog met Heerenveen moest afrekenen. Bazoer, ooit Ajax’ talent van het jaar, voelt zich nog altijd een beetje Ajacied. Maar hij zal er vanavond in de Kuip alles aan doen om zijn oude club te verslaan.

Brommer op zee

NPO 2 – 19.20

Afl. 1/22 (2021)

Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen schrijvers en dichters over hun werk. Met in de eerste aflevering Vlaams acteur, regisseur en auteur Josse De Pauw over In open veld en Sofie Lakmaker over De geschiedenis van mijn seksualiteit.

Creed II

RTL 7 – 20.00

3/5 sterren – IMDb 7.1 (2018)

Bokser Adonis (Michael B. Jordan) schopt het tot kampioen zwaargewicht. Zijn volgende uitdaging is de wedstrijd tegen de zoon van de man die Adonis’ vader doodde. De uitkomst van dit gevecht heeft grote gevolgen voor beide boksers.

Schowcolade

NPO 1 – 20.25

Afl. 1/6 (2021)

Een levendige spelshow voor jong en oud die verrast met ambacht en chocoladekunst. Welke objecten zijn echt en welke zijn van chocola? Onder leiding van Edsilia Rombley proberen teamcaptains Richard Kemper en Remco Veldhuis dit, samen met hun teamleden, te achterhalen.

3Lab: We Are Fucked

NPO 3 – 23.15

(2020)

200.000 Nederlandse jongeren maken zich zorgen over de ondergang van de wereld. Klimaatdepressie en eco-anxiety zijn nu officiële diagnoses. Robin, Melih en Armando zetten hun zorgen om in actie.